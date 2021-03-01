Россия возглавила медальный зачёт чемпионата мира по сноуборду

Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе. В финале на турнире в словенской Рогле он опередил итальянца Роланда Фишналлера и своего соотечественника Андрея Соболева.
В женских соревнованиях чемпионкой стала Зелина Йорг, второе место заняла россиянка Софья Надыршина, третьей стала австрийка Юлия Дуймовиц.
Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу в 2021 году проходит в четыре этапа в разных городах. В Рогле 2 марта состоятся соревнования в параллельном слаломе.
Ранее в шведском Идре прошёл турнир по кроссу, с 8 по 11 марта в Алматы фристайлисты (акробатика и могул), а с 11 по 16 марта турнир завершится выступлением в биг эйре, халфпайпе и слоупстайле.
После семи видов чемпионата в медальном зачёте лидирует Россия с тремя медалями.
Также медали завоевали спортсмены из Австралии, Германии, Великобритании, Испании (по 1 золоту), Италии (3 серебра), Франции (1 серебро, 2 бронзы), Австрии (1 серебро, 1 бронза), Канады и Чехии (по 1 бронзе).
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