Иродов завоевал второе золото юниорского ЧМ по биатлону

18-летний российский биатлонист Денис Иродов победил в спринте на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе. Дистанцию в 7,5 км он прошёл без промахов в стрельбе за 18 минут 22,5 секунды.

Вторым, с отставанием в 21 секунду, стал Фабио Пиллер Коттрер (Италия), третьим — Оскар Андерссон (Швеция).

Иродов стал двукратным чемпионом мира. Ранее он завоевал золото в индивидуальной гонке чемпионат мира.

3 марта на турнире состоится гонка преследования, 5 марта — эстафетная гонка.