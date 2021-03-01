Иродов завоевал второе золото юниорского ЧМ по биатлону

18-летний российский биатлонист Денис Иродов победил в спринте на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе. Дистанцию в 7,5 км он прошёл без промахов в стрельбе за 18 минут 22,5 секунды.
Вторым, с отставанием в 21 секунду, стал Фабио Пиллер Коттрер (Италия), третьим — Оскар Андерссон (Швеция).
Иродов стал двукратным чемпионом мира. Ранее он завоевал золото в индивидуальной гонке чемпионат мира.
3 марта на турнире состоится гонка преследования, 5 марта — эстафетная гонка.
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