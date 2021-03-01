World Athletics приняла решение по восстановлению ВФЛА

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала решение своего совета по Всемирной легкоатлетической ассоциации (ВФЛА). Организация утвердила план по восстановлению ВФЛА. Позже он будет опубликован на сайте World Athletics.

По словам президента организации Себастьяна Коу, руководство ВФЛА способно выполнить все требования дорожной карты по восстановлению.

"Международные эксперты полагают, что команда, которая сейчас работает, сможет выполнить поставленные задачи", — говорится в сообщении.

17-18 марта World Athletics рассмотрит вопрос участия российских легкотатлетов в международных турнирах в нейтральном статусе.