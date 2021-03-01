Тутберидзе осталась довольна финалом Кубка России

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выразила удовлетворение итогами финала Кубка России. Весь пьедестал почёта заняли её подопечные.
Первое место заняла Камила Валиева, второй стала Майя Хромых, третье место у Дарьи Усачёвой.
Ни одна из девушек не примет участия в шведском чемпионате мира по фигурному катанию — они не проходят по возрасту. На турнир поедет Елизавета Туктамышева, которая заняла четвёртое место.
"Финал Кубка России. Полный пьедестал. Работаем дальше", — написала Тутберидзе.
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