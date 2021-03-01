FIS восхищена синхронной работой Большунова и Клебо в командном спринте

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сравнила работу россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Россиянин и норвежец бежали на разных этапах, но при сравнении прохождение последнего подъёма у Большунова и Клебо вышло одинаковым.

"Мы не можем перестать смотреть на эти мощные рывки", — говорится в сообщении FIS.

Большунов передал последнюю эстафету Глебу Ретивых с преимуществом в четыре секунды. Второй участник эстафеты от России не смог этим воспользоваться, уступив Клебо и финну Йони Мяки.