Финский спортивный портал Iltalehti опубликовал статью о командном спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам. Журналисты вдоволь поиздевались над российской командой, которая проиграла на финише финнам.
Глеб Ретивых, имея при передаче эстафеты преимущество в четыре секунды, уступил на последнем подъёме норвежцу Йоханнесу Клебо, а на финишной прямой проиграл финну Йони Мяки. В статье говорится, что тактика тренера сборной Финляндии дала свои результаты.
"Мяки обеспечил команде серебро на финальном круге в поединке против русской черепахи Глеба Ретивых", — говорится в статье.
Отец Йони Мяки заявил, что на последнем круге понял — у его сына будет медаль чемпионата мира. Финиш он называл незабываемым.
"Незабываемый финиш. Приятно во второй раз снять с русских скальп", — заявил отец Мяки.
Йони Мяки стал известен после скандала с Александром Большуновым. Финн на финише эстафеты в Лахти подрезал россиянина, за что получил от него палкой.
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