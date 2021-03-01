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Финны называют Ретивых "черепахой" и радуются "скальпу с русских"

Спорт

Финский спортивный портал Iltalehti опубликовал статью о командном спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам. Журналисты вдоволь поиздевались над российской командой, которая проиграла на финише финнам.

Финны называют Ретивых "черепахой" и радуются "скальпу с русских"

Глеб Ретивых, имея при передаче эстафеты преимущество в четыре секунды, уступил на последнем подъёме норвежцу Йоханнесу Клебо, а на финишной прямой проиграл финну Йони Мяки. В статье говорится, что тактика тренера сборной Финляндии дала свои результаты.

"Мяки обеспечил команде серебро на финальном круге в поединке против русской черепахи Глеба Ретивых", — говорится в статье.

Мяки рад обойти русских

Отец Йони Мяки заявил, что на последнем круге понял — у его сына будет медаль чемпионата мира. Финиш он называл незабываемым.

"Незабываемый финиш. Приятно во второй раз снять с русских скальп", — заявил отец Мяки.

Йони Мяки стал известен после скандала с Александром Большуновым. Финн на финише эстафеты в Лахти подрезал россиянина, за что получил от него палкой.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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