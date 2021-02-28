На чемпионате мира в Оберстдорфе состоялась полуфинальная гонка в командном спринте. Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал со второго места.
Чемпион мира и его напарник контролировали гонку до самого финиша и ленточку пересекли вместе с норвежцами, за которых выступают Йоханнес Клебо и Эрик Валнес.
В финале примут участие десять команд.
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