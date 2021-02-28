Большунов и Ретивых без проблем вышли в финал командного спринта ЧМ

На чемпионате мира в Оберстдорфе состоялась полуфинальная гонка в командном спринте. Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал со второго места.

Чемпион мира и его напарник контролировали гонку до самого финиша и ленточку пересекли вместе с норвежцами, за которых выступают Йоханнес Клебо и Эрик Валнес.

Состав финала

В финале примут участие десять команд.

Норвегия (Валнес, Клебо).

Россия (Большунов, Ретивых).

Швеция (Вестберг, Свенссон).

Канада (Кир, Ритчи).

Италия (Де Фабиани, Пеллегрино).

Чехия (Селлер, Новак).

Франция (Чанава, Жув).

Швейцария (Хедигер, Фугер).

Польша (Старега, Бури).

Финляндия (Хакола, Мяки).

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