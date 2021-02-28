Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак вышли в финал командного спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам. Турнир проходит в немецком Оберстдорфе.
Непряева и Ступак во втором полуфинале заняли второе место, уступив команде Швеции и опередив Норвегию.
За медали в финале поведут борьбу десять команд.
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