Непряева и Ступак вышли в финал командного спринта на лыжном ЧМ

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак вышли в финал командного спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам. Турнир проходит в немецком Оберстдорфе.

Непряева и Ступак во втором полуфинале заняли второе место, уступив команде Швеции и опередив Норвегию.

Состав финала

За медали в финале поведут борьбу десять команд.

Швеция (Далквист, Сундлинг).

Словения (Юревич, Лампич).

Россия (Непряева, Ступак).

США (Бреннан, Бьорнсен).

Норвегия (Тириль Венг, Фалла).

Швейцария (Ван дер Граафт, Фендрих).

Германия (Карл, Крель).

Финляндия (Пармакоски, Йонсуу).

Чехия (Разимова, Янатова).

Франция (Долчи, Кинтин).

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