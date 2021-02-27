Устюгов отказался от участия в командном спринте чемпионата мира

Сергей Устюгов отказался от участия в командном спринте чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе из-за боли в ноге.

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Устюгов отказался, сейчас будем принимать решение. Сказал, что нога не держит на поворотах. Большунов не очень хочет бежать с Ретивых, потому что Глеб — чистый спринтер. Здесь очень сложная трасса. У нас ещё есть Терентьев, он тоже бегает дистанции. Посмотрим", — пояснила Вяльбе.