Сергей Устюгов отказался от участия в командном спринте чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе из-за боли в ноге.
Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
"Устюгов отказался, сейчас будем принимать решение. Сказал, что нога не держит на поворотах. Большунов не очень хочет бежать с Ретивых, потому что Глеб — чистый спринтер. Здесь очень сложная трасса. У нас ещё есть Терентьев, он тоже бегает дистанции. Посмотрим", — пояснила Вяльбе.
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