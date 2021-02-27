Александр Емельяненко заявил, что его договоренность на бой с Владимиром Минеевым всё ещё в силе. По его словам, недавно он подписал контракт на поединок с бойцом по правилам бокса.
"У меня намечается бой с Минеевым по правилам бокса. Контракты подписаны и бой состоится. Когда это случится, пока неизвестно – сейчас я форму наберу и объявлю число", - пояснил Емельяненко.
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