Заключительный этап Кубка IBU перенесен из Италии

Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс последний этап Кубка IBU из итальянского Риднау. Решение связано с тем, что власти региона Южный Тироль ввели новые ограничения из-за пандемии COVID-19.

Соревнования вместо Италии примет австрийский Обертиллиах. Гонки пройдут с 10 по 14 марта.

В эти дни в Обертиллиахе проходит юниорский чемпионат мира. Соревнования продлятся до 6 марта.