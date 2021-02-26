Заключительный этап Кубка IBU перенесен из Италии

Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс последний этап Кубка IBU из итальянского Риднау. Решение связано с тем, что власти региона Южный Тироль ввели новые ограничения из-за пандемии COVID-19.
Соревнования вместо Италии примет австрийский Обертиллиах. Гонки пройдут с 10 по 14 марта.
В эти дни в Обертиллиахе проходит юниорский чемпионат мира. Соревнования продлятся до 6 марта.
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