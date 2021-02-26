Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы

26 февраля УЕФА провёл жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы. Мероприятие состоялось в Ньоне.

Участие в этой стадии турнира примут три английские, две испанские, две итальянские и две украинские команды. Также сыграют по одному представителю Шотландии, Голландии, Швейцарии, Греции, Норвегии, Чехии и Хорватии.

Российские клубы не смогли пробиться в 1/8 финала. Последним еврокубки покину "Краснодар", проигравший в предыдущем раунде загребскому "Динамо".

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 11 марта, ответные — 18 марта.

Все пары 1/8 финала Лиги Европы

"Аякс" (Голландия) — "Янг Бойз" (Швейцария).

"Динамо" Киев (Украина) — "Вильярреал" (Испания).

"Рома" (Италия) — "Шахтёр" (Украина).

"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия).

"Динамо" Загреб (Хорватия) — "Тоттенхэм" (Англия).

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Милан" (Италия).

"Славия" (Чехия) — "Рейнджерс" (Шотландия).

"Гранада" (Испания) — "Мольде" (Норвегия).