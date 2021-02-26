26 февраля УЕФА провёл жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы. Мероприятие состоялось в Ньоне.
Участие в этой стадии турнира примут три английские, две испанские, две итальянские и две украинские команды. Также сыграют по одному представителю Шотландии, Голландии, Швейцарии, Греции, Норвегии, Чехии и Хорватии.
Российские клубы не смогли пробиться в 1/8 финала. Последним еврокубки покину "Краснодар", проигравший в предыдущем раунде загребскому "Динамо".
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 11 марта, ответные — 18 марта.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.