Перенос кубковых матчей, новые вице-президенты: итоги заседания РФС

Российский футбольный союз (РФС) провёл заседание исполкома организации. Среди прочего на совещании были утверждены руководители комитетов и комиссий РФС, а также состав органов лицензирования и сертификации.
Также Исполком РФС утвердил перенос четвертьфинальных матчей Кубка России. Игры должны были состояться 2-3 марта, но пройдут 7-8 апреля. В ¼ финала участие примут "Локомотив", ЦСКА, "Сочи", "Динамо", "Арсенал", "Ахмат" и "Крылья Советов".
Последний участник определится в матче "Уфа" — "Урал", который должен состояться 3 марта. Жеребьёвку четвертьфинальной стадии проведут в течение трёх дней после этой игры.
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