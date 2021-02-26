Отец Большунова назвал некрасивым поведение FIS в отношении лыжника

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, заявил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оказала давление на его сына решением об испытательном сроке.

По его мнению, таким образом FIS старается "придержать" Большунова. Из-за конфликта с финским лыжником на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти россиянин должен остерегаться "блокировок и неспортивного поведения" на протяжении пяти гонок.

"Наши спортсмены постоянно сталкиваются с предвзятым отношением… нас наказывают, других — нет. Это неправильно, всё это выглядит некрасиво", — приводит ТАСС слова Большунова-старшего.

На чемпионате мира в Оберстдорфе состоялась спринтерская гонка. Большунов занял в ней четвёртое место.