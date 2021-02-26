Туктамышева призналась, что любит женское тело

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не считает чем-то зазорным обнажённые фотосессии. Спортсменка ранее снялась для мужского журнала Maxim, чем вызвала смешанные эмоции со стороны болельщиков.

Некоторые восхищаются красотой Туктамышевой. Другие критикую фигуристку за откровенные фотографии.

"Я в интервью говорила, что не считаю это зазорным. Естество — это красиво. Если ты себя любишь, почему ты не можешь как-то красиво это показать, без пошлости?", — заявила Туктамышева в интервью YuoTube-каналу Ice Room.

Также Туктамышева призналась, что любит женское тело.

"Женское тело прекрасно, я люблю женское тело. Не только своё, в принципе люблю женщин", — заявила фигуристка.