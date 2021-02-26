Россия подписала контракт о проведении МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о подписании контракта с Международной федерацией хоккея (IIHF) на проведение молодёжного чемпионата мира-2023. Турнир состоится в Омске и Новосибирске.

"Турнир состоится в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 по 6 января 2023 года", — говорится в сообщении ФХР.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) частично подтвердил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о наложении санкций на российский спорт. До 17 декабря 2022 года на территории России запрещено проведение крупных международных турниров.

В 2023 году в России также пройдёт чемпионат мира по хоккею. "Взрослый" турнир состоится в мае в Санкт-Петербурге.