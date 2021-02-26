Футболисты "Тамбова" зарабатывают не более 50 тыс. рублей в месяц

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что зарплата новичков команды составляет не более 50 тыс. рублей в месяц. Часть суммы выплачивает сам клуб — минимальную зарплату в 12,5 тыс. рублей. Остальное покрывают клубы, из которых были арендованы игроки.

"У тех ребят, которые пришли на контракт, зарплата не более 50 тыс. рублей", — приводит ТАСС слова Худякова.

Перед возобновлением сезона состав "Тамбова" пополнили:

Илья Мартынов ("Краснодар-2");

Александр Денисов ("Арсенал");

Тигран Аванесян (ЦСКА);

Юрий Бавин ("Урал");

Евгений Чабанов ("Кубань");

Антон Терехов ("Динамо" Москва);

Владислав Карапузов ("Динамо", Москва);

Давид Тошевски ("Ростов");

Артем Архипов ("Кубань");

Роман Минаев ("Арсенал");

Кирилл Климов ("Рубин").