Футболисты "Тамбова" зарабатывают не более 50 тыс. рублей в месяц

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что зарплата новичков команды составляет не более 50 тыс. рублей в месяц. Часть суммы выплачивает сам клуб — минимальную зарплату в 12,5 тыс. рублей. Остальное покрывают клубы, из которых были арендованы игроки.
"У тех ребят, которые пришли на контракт, зарплата не более 50 тыс. рублей", — приводит ТАСС слова Худякова.
Перед возобновлением сезона состав "Тамбова" пополнили:
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