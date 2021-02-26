Норвежцы объявили состав команды на скиатлон ЧМ по лыжным гонкам

Тренерский штаб сборной Норвегии определился с составом команды на мужской и женский скиатлон чемпионата мира в Оберстдорфе. Оба старта состоятся 27 февраля.
Норвежцы имеют возможность выставить на гонки по пять спортсменов, так как являются действующими чемпионами мира в этой дисциплине. В 2019 году золотые медали выиграли Шюр Рюте и Тереза Йохауг.
Женщины
Мужчины
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