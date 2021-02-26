Норвежцы объявили состав команды на скиатлон ЧМ по лыжным гонкам

Тренерский штаб сборной Норвегии определился с составом команды на мужской и женский скиатлон чемпионата мира в Оберстдорфе. Оба старта состоятся 27 февраля.

Норвежцы имеют возможность выставить на гонки по пять спортсменов, так как являются действующими чемпионами мира в этой дисциплине. В 2019 году золотые медали выиграли Шюр Рюте и Тереза Йохауг.

Состав сборной Норвегии на скиатлон

Женщины

Хайди Венг.

Тереза Йохауг.

Анне Кьерсти Калво.

Лотта Венг.

Хелене Марие Фоссесхолм.

Мужчины

Йоханнес Клебо.

Эмиль Иверсен.

Шюр Рюте.

Симен Хегстад Крюгер.

Ханс Кристер Холунн.