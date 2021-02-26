Таблица коэффициентов УЕФА: "Аякс" против России

Неудачные выступления российских клубов в еврокубках привели к тому, что Россия получила наименьший за последние пять лет рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА. В этом сезоне РПЛ находится лишь на 19-м месте среди европейских лиг, набрав коэффициент 4,333.

В таблице коэффициентов за пять лет Россия остаётся седьмой, но уже в марте может опуститься на восьмую строчку. Здесь всё зависит от голландского "Аякса", который продолжает выступления в Лиге Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА

Испания — 93,855. Англия — 93,140. Италия — 73,438. Германия — 72,570. Франция — 55,248. Португалия — 47,949. Россия — 38,382. Голландия — 38,000. Бельгия — 36,500. Австрия — 35,825.

Разница в коэффициенте между Россией и Голландией составляет 0,382. Для того чтобы голландцам обойти россиян, "Аяксу" достаточно одержать одну победу или дважды сыграть вничью в 1/8 финала Лиги Европы.

Вместе с тем ниже восьмого места в таблице Россия не опустится — бельгийские и австрийские клубы также прекратили выступления. Это означает, что на сезон-2022/23 у нашей страны будет такое представительство в еврокубках:

чемпион — групповой этап Лиги чемпионов;

вице-чемпион — 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов;

обладатель Кубка — 4-й раунд квалификации Лиги Европы;

3-я команда чемпионата — 3-й раунд квалификации Лиги конференций;

4-я команда чемпионата — 2-й раунд квалификации Лиги конференций.