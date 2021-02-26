Неудачные выступления российских клубов в еврокубках привели к тому, что Россия получила наименьший за последние пять лет рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА. В этом сезоне РПЛ находится лишь на 19-м месте среди европейских лиг, набрав коэффициент 4,333.
В таблице коэффициентов за пять лет Россия остаётся седьмой, но уже в марте может опуститься на восьмую строчку. Здесь всё зависит от голландского "Аякса", который продолжает выступления в Лиге Европы.
Разница в коэффициенте между Россией и Голландией составляет 0,382. Для того чтобы голландцам обойти россиян, "Аяксу" достаточно одержать одну победу или дважды сыграть вничью в 1/8 финала Лиги Европы.
Вместе с тем ниже восьмого места в таблице Россия не опустится — бельгийские и австрийские клубы также прекратили выступления. Это означает, что на сезон-2022/23 у нашей страны будет такое представительство в еврокубках:
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