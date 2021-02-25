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Орлов назвал причиной неудач биатлонистов отсутствие допинга

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Журналист Геннадий Орлов высказал своё мнение о неудачных выступлениях сборной России по биатлону на чемпионате мира в Поклюке. Команда смогла завоевать на турнире только одну награду — бронзовую медаль в мужской эстафете.

Орлов назвал причиной неудач биатлонистов отсутствие допинга

По словам Орлова, для того, чтобы российский биатлон был сильным, нет предпосылок. По его мнению, в этом виде спорта нет системного подхода к работе со спортсменами.

"У нас же подготовительная система уступает, нет резерва, нет второй команды, нет сильной молодёжи. Кто-то отдельно выступает, но нет системы подготовки биатлонистов", — заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".

Комментатор заявил, что ранее россияне выигрывали за счёт применения допинга. Орлов отметил, что в российском биатлоне было много допинговых случаев.

"Перестали принимать допинг. До этого-то побеждали с допингом. Ловили нас. Помните, сколько было нарушений в биатлоне? Поэтому надо сейчас спокойно работать и дожидаться успехов", — заявил Орлов.

Журналист считает, что российский биатлон должен "очиститься" и найти новых специалистов, которые не имеют опыта участия в допинговых схемах.

"Надо найти талантливых тренеров, а то обойма всё та же, которая участвовала в хитрых схемах. Надо очиститься. Это очень серьёзная история", — сказал Орлов.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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