Промес обратился к Дзюбе после перехода в "Спартак"

Нападающий Квинси Промес, который сегодня завершил переход в "Спартак" из "Аякса", рассказал об отношениях с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой. Футболисты выступали вместе за красно-белых в 2014 году.

Промес назвал Дзюбу "хорошим парнем" — россиянин помогал голландцу в начале его выступлений за "Спартак".

"В мой первый приход в "Спартак" он много помогал мне, постоянно шутил вместе со мной. Но потом он ушел в "Зенит", наша дружба закончилась", — приводит "СЭ" слова Промеса.

Голландский нападающий пообещал сделать жизнь Дзюбы сложнее.

"Что хочу ему передать: я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее", — заявил Квинси.