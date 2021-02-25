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Промес обратился к Дзюбе после перехода в "Спартак"

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий Квинси Промес, который сегодня завершил переход в "Спартак" из "Аякса", рассказал об отношениях с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой. Футболисты выступали вместе за красно-белых в 2014 году.

Промес назвал Дзюбу "хорошим парнем" — россиянин помогал голландцу в начале его выступлений за "Спартак".

"В мой первый приход в "Спартак" он много помогал мне, постоянно шутил вместе со мной. Но потом он ушел в "Зенит", наша дружба закончилась", — приводит "СЭ" слова Промеса.

Голландский нападающий пообещал сделать жизнь Дзюбы сложнее.

"Что хочу ему передать: я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее", — заявил Квинси.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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