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УЕФА опроверг информацию о проведении всех матчей Евро-2020 в Англии

Спорт » Командные виды » Футбол

Пресс-служба УЕФА опровергла сообщение о том, что организация рассматривает вариант проведения всех матчей турнира в Англии. С такой информацией ранее выступил итальянский журналист Танкерди Палмери.

Как сообщил итальянец в Twitter, УЕФА склоняется к тому, чтобы провести все матчи чемпионата Европы летом 2021 года в одной стране, а главный претендент на это — Англия.

В УЕФА отметили, что план остаётся прежним — проведение турнира в 12 разных городах.

"Никакие иные планы не прорабатываются. На данном этапе у нас нет другой дополнительной информации, которую мы могли бы вам предоставить", — приводит "СЭ" заявление УЕФА.

УЕФА запланировал проведение Евро-2020 с 11 июня по 11 июля 2021 года. Четыре матча должен принять Санкт-Петербург.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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