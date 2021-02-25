"Динамо" и "Спартак" обсуждают сумму трансфера Бакаева

"Динамо" вступило со "Спартаком" в переговоры по поводу перехода полузащитника Зелимхана Бакаева. Стороны принципиально договорились по трансферу и обсуждают сумму, которая будет выплачена красно-белым, сообщает в Telegram Нобель Арустамян.
К Бакаеву проявляли интерес и другие клубы, но бело-голубые сделали самое серьёзное предложение. 25 февраля в РПЛ завершается зимний регистрационный период, поэтому осуществить трансфер у клубов есть время только сегодня.
Бакаев является воспитанником "Спартака". В составе второй команды клуба он отыграл 53 матча.
В основном составе "Спартака" дебютировал в 2016 году. Отыграл 64 матча, в которых забил 11 мячей.
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