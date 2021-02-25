Новый президент ФНЛ рассказал о формате чемпионата в следующем сезоне

Новый президент Национальной футбольной лиги (ФНЛ) Александр Алаев рассказал о планах по проведению чемпионата в сезоне-2021/22. Сейчас в ФНЛ выступают 22 команды.

По словам Алаева, который был избран главой ФНЛ сегодня, в следующем сезоне в лиге будет 20 команд.

"Если говорить о формате, в следующем сезоне будет 20 команд. Введение плей-офф возможно, но многие выступают за "гладкий" турнир", — приводит ТАСС слова Алаева.

Алаев также является генеральным секретарём Российского футбольного союза (РФС).