Новый президент ФНЛ рассказал о формате чемпионата в следующем сезоне

Новый президент Национальной футбольной лиги (ФНЛ) Александр Алаев рассказал о планах по проведению чемпионата в сезоне-2021/22. Сейчас в ФНЛ выступают 22 команды.
По словам Алаева, который был избран главой ФНЛ сегодня, в следующем сезоне в лиге будет 20 команд.
"Если говорить о формате, в следующем сезоне будет 20 команд. Введение плей-офф возможно, но многие выступают за "гладкий" турнир", — приводит ТАСС слова Алаева.
Алаев также является генеральным секретарём Российского футбольного союза (РФС).
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