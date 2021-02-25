ЦСКА не подтвердил коронавирус у Акинфеева

Московский ЦСКА выступил с заявлением по поводу вратаря Игоря Акинфеева. Ранее СМИ сообщили, что первый номер армейцев заразился коронавирусом.
В ЦСКА информацию не подтвердили. Сообщается, что у голкипера признаки ОРВИ после кубковой игры со "СКА-Хабаровск".
"Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования", — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
В то же время из аренды в "Урале" срочно был отозван голкипер Илья Помазун. Армейцы воспользовались пунктом в контракте с клубом из Екатеринбурга.
"Мы благодарим футбольный клуб "Урал" за понимание сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов", — сообщает ЦСКА.
В этом сезоне Помазун провёл 14 матчей в составе "Урала", пять из которых — без пропущенных мячей.
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