Российским лыжникам разрешили пользоваться соцсетями на ЧМ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не запрещала российским спортсменам публиковать национальную символику в социальных сетях во время чемпионата мира в Оберстдорфе. В федерации заявили, что решение CAS о запрете использования флага и гимна россиянами не распространяется на соцсети.
На чемпионате мира российская команда выступает под названием RSF под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и гимном FIS.
"Cоциальные сети не были включены в области, на которые должно распространяться решение Спортивного арбитражного суда", - приводит ТАСС заявление FIS.
Российским спортсменам было запрещено публиковать флаг РФ в соцсетях во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке.
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