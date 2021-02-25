Российским лыжникам разрешили пользоваться соцсетями на ЧМ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не запрещала российским спортсменам публиковать национальную символику в социальных сетях во время чемпионата мира в Оберстдорфе. В федерации заявили, что решение CAS о запрете использования флага и гимна россиянами не распространяется на соцсети.

На чемпионате мира российская команда выступает под названием RSF под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и гимном FIS.

"Cоциальные сети не были включены в области, на которые должно распространяться решение Спортивного арбитражного суда", - приводит ТАСС заявление FIS.

Российским спортсменам было запрещено публиковать флаг РФ в соцсетях во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке.