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Большунов и Устюгов прошли квалификацию спринта на лыжном ЧМ

Спорт

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе состоялся пролог к мужской спринтерской гонке. Спортсмены прошли квалификацию и определили участников четвертьфинальных забегов.

Для этого необходимо было попасть в тридцатку лучших. Россияне Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и Александр Терентьев успешно сделали это.

Квалификацию с большим преимуществом выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

Квалификация

  • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3 минуты 0,08 секунды.
  • 2. Эрик Валнес (Норвегия) — +3,48 секунды.
  • 3. Федерико Пеллегрино (Италия) — +5,39.
  • 6. Глеб Ретивых (Россия) — +6,11.
  • 8. Александр Терентьев (Россия) — +7,44.
  • 9. Сергей Устюгов (Россия) — +7,51.
  • 10. Александр Большунов (Россия) — +7,97.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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