На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе состоялся пролог к мужской спринтерской гонке. Спортсмены прошли квалификацию и определили участников четвертьфинальных забегов.
Для этого необходимо было попасть в тридцатку лучших. Россияне Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и Александр Терентьев успешно сделали это.
Квалификацию с большим преимуществом выиграл норвежец Йоханнес Клебо.
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