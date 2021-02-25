Большунов и Устюгов прошли квалификацию спринта на лыжном ЧМ

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе состоялся пролог к мужской спринтерской гонке. Спортсмены прошли квалификацию и определили участников четвертьфинальных забегов.

Для этого необходимо было попасть в тридцатку лучших. Россияне Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и Александр Терентьев успешно сделали это.

Квалификацию с большим преимуществом выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

Квалификация

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3 минуты 0,08 секунды.

2. Эрик Валнес (Норвегия) — +3,48 секунды.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — +5,39.

6. Глеб Ретивых (Россия) — +6,11.

8. Александр Терентьев (Россия) — +7,44.

9. Сергей Устюгов (Россия) — +7,51.

10. Александр Большунов (Россия) — +7,97.