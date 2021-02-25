Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев назвал основную причину неудач сборной России по биатлону на чемпионате мира в Поклюке. По его словам, между тренерами команды — Валерием Польховским, Юрием Каминским и Михаилом Шашиловым — не было единогласия.
Также, по словам Губерниева, не было взаимопонимания между тренерами и спортсменами.
"Играли слишком разные мелодии. Тренеры пытались дирижировать одно, а оркестр в виде спортсменов издавал совсем другие звуки… Я же знаю, что не было единомыслия у триумвирата Польховский — Каминский — Шашилов", — приводит "Чемпионат" слова Губерниева.
Журналист привёл в пример ситуацию с мужской эстафетой. Каминский хотел поставить на старт Антона Бабикова, а Польховский настоял на кандидатуре Карима Халили.
"Валерию Николаевичу хочу пожелать здоровья. Именно он советовал поставить Халили в эстафету, хотя Каминский голосовал за Бабикова, которого он гораздо лучше знает", — заявил Губерниев.
Сборная России в мужской эстафете завоевала единственную награду на чемпионате мира, финишировав третьей.
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