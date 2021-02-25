Финала Кубка России по фигурному катанию: расписание прямых трансляций

Основные соревнования в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве состоятся 27 и 28 февраля. Телезрители смогут увидеть часть соревнований по Первому каналу.
27 февраля фигуристы продемонстрируют короткие программы. Прямая трансляция начнётся в 17.40 по московскому времени и захватит часть выступления спортивных пар, а также соревнования у женщин.
28 февраля будут разыграны медали во всех видах программы. Трансляция, как и в субботу, захватит выступления спортивных пар и женщин.
27 февраля
28 февраля
Женщины
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