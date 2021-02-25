Финала Кубка России по фигурному катанию: расписание прямых трансляций

Основные соревнования в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве состоятся 27 и 28 февраля. Телезрители смогут увидеть часть соревнований по Первому каналу.

27 февраля фигуристы продемонстрируют короткие программы. Прямая трансляция начнётся в 17.40 по московскому времени и захватит часть выступления спортивных пар, а также соревнования у женщин.

28 февраля будут разыграны медали во всех видах программы. Трансляция, как и в субботу, захватит выступления спортивных пар и женщин.

Финал Кубка России по фигурному катанию

27 февраля

15.00 — Мужчины (короткая программа).

16.45 — Пары (короткая программа). Первый канал (начало — 17.40).

18.05 — Женщины (короткая программа). Первый канал.

19.50 — Танцы на льду (ритм-танец).

28 февраля

14.00 — Мужчины (произвольная программа).

16.15 — Пары (произвольная программа). Первый канал (начало — 17.40).

17.50 — Женщины (произвольная программа). Первый канал.

20.00 — Танцы на льду (произвольный танец).

Участники финала Кубка России по фигурному катанию

Женщины

Камила Валиева.

Анастасия Гулякова.

Алёна Косторная.

Елизавета Нугуманова.

Софья Самодурова.

Мария Талайкина.

Анастасия Тараканова.

Елизавета Туктамышева.

Дарья Усачёва.

Анна Фролова.

Майя Хромых.

Ксения Цибинова.