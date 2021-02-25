Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для Maxim

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева попала на обложку мартовского номера журнала Maxim.
"Спортсменки — нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию. Такие, как Лиза Туктамышева!" — говорится в анонсе журнала, который выйдет 26 февраля.
Самым удачным отрезком карьеры Туктамышевой стал сезон-2014/15. Тогда она выиграла финал серии "Гран-при", чемпионат Европы и чемпионат мира.
Также не её счету множество наград на этапах "Гран-при" и серии "Челленджер". В 2013 году Туктамышева выиграла чемпионат России.
В этом сезоне 24-летняя спортсменка завоевала золото на этапе "Гран-при" в Москве. На чемпионате России она показала седьмой результат.
С 26 по 28 февраля в Москве состоится финал Кубка России, в котором выступит Туктамышева. В случае победы на турнире она получит путёвку на чемпионат мира, который состоится в Швеции.
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