"Катастрофа" с COVID-19 в Чехии может помешать этапу КМ по биатлону

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости предотвратить "катастрофу" в стране из-за распространения COVID-19. За последние сутки в Чешской республике было зафиксировано 13,5 тыс. случаев заражения.

По словам Бабиша, такой ситуации с коронавирусом, как сейчас, в Чехии ещё не было. Очень быстрыми темпами растёт число пациентов, которые подключены к ИВЛ.

"Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ", — заявил Бабиш.

Правительство собирается ужесточить уже имеющиеся ограничения из-за коронавируса.

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место

С 4 по 14 марта в чешском Нове-Место запланировано проведение двух этапов Кубка мира по биатлону. 15 февраля организаторы турнира получили разрешение на проведение соревнований и снятие некоторых ограничений для спортсменов.

В связи с последними событиями в Чехии этап Кубка мира оказался под вопросом. В прошлом сезоне существовала вероятность полной отмены соревнований в Нове-Место, но этап был проведён без зрителей.