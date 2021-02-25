Стали известны составы всех команд на спринтерские гонки лыжного ЧМ

В четверг, 25 февраля, на чемпионате мира по лыжным гонкам будут разыграны первые комплекты наград. Спортсмены выйдут на старт спринта классическим ходом.

Квалификационные заезды начнутся в 11.00, финальные запланированы на 13.30 по московскому времени. Трансляция доступна на телеканале "Матч! Арена".

Команды на эти гонки выставили основные составы. Сборную России представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых и Александр Терентьев у мужчин, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Юлия Ступак и Наталья Непряева у женщин.

Старт-лист женского спринта (претенденты на медали)

3. Линн Сван (Швеция).

5. Христина Мацокина (Россия).

6. Татьяна Сорина (Россия).

8. Ане Стенсет (Норвегия).

9. Аннамария Лампич (Словения).

10. Джесси Диггинс (США).

11. Юнна Сундлинг (Швеция).

14. Юлия Ступак (Россия).

16. Наталья Непряева (Россия).

19. Лотта Венг (Норвегия).

23. Майя Далквист (Швеция).

24. Йоханна Хагстрем (Швеция).

26. Тириль Венг (Норвегия).

27. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).

Старт-лист мужского спринта (претенденты на медали)

3. Йоханнес Клебо (Норвегия).

6. Глеб Ретивых (Россия).

7. Оскар Свенссон (Швеция).

8. Эмиль Иверсен (Норвегия).

11. Александр Терентьев (Россия).

13. Федерико Пеллегрино (Италия).

15. Йони Мяки (Финляндия).

17. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия).

18. Александр Большунов (Россия).

19. Юхан Хагстрем (Швеция).

20. Эрик Валнес (Норвегия).

23. Сергей Устюгов (Россия).

24. Люка Шанава (Франция).

25. Пол Гульберг (Норвегия).

29. Ристоматти Хакола (Финляндия).

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам