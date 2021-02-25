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Стали известны составы всех команд на спринтерские гонки лыжного ЧМ

Спорт

В четверг, 25 февраля, на чемпионате мира по лыжным гонкам будут разыграны первые комплекты наград. Спортсмены выйдут на старт спринта классическим ходом.

Стали известны составы всех команд на спринтерские гонки лыжного ЧМ

Квалификационные заезды начнутся в 11.00, финальные запланированы на 13.30 по московскому времени. Трансляция доступна на телеканале "Матч! Арена".

Команды на эти гонки выставили основные составы. Сборную России представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых и Александр Терентьев у мужчин, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Юлия Ступак и Наталья Непряева у женщин.

Старт-лист женского спринта (претенденты на медали)

  • 3. Линн Сван (Швеция).
  • 5. Христина Мацокина (Россия).
  • 6. Татьяна Сорина (Россия).
  • 8. Ане Стенсет (Норвегия).
  • 9. Аннамария Лампич (Словения).
  • 10. Джесси Диггинс (США).
  • 11. Юнна Сундлинг (Швеция).
  • 14. Юлия Ступак (Россия).
  • 16. Наталья Непряева (Россия).
  • 19. Лотта Венг (Норвегия).
  • 23. Майя Далквист (Швеция).
  • 24. Йоханна Хагстрем (Швеция).
  • 26. Тириль Венг (Норвегия).
  • 27. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).

Старт-лист мужского спринта (претенденты на медали)

  • 3. Йоханнес Клебо (Норвегия).
  • 6. Глеб Ретивых (Россия).
  • 7. Оскар Свенссон (Швеция).
  • 8. Эмиль Иверсен (Норвегия).
  • 11. Александр Терентьев (Россия).
  • 13. Федерико Пеллегрино (Италия).
  • 15. Йони Мяки (Финляндия).
  • 17. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия).
  • 18. Александр Большунов (Россия).
  • 19. Юхан Хагстрем (Швеция).
  • 20. Эрик Валнес (Норвегия).
  • 23. Сергей Устюгов (Россия).
  • 24. Люка Шанава (Франция).
  • 25. Пол Гульберг (Норвегия).
  • 29. Ристоматти Хакола (Финляндия).

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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