В четверг, 25 февраля, на чемпионате мира по лыжным гонкам будут разыграны первые комплекты наград. Спортсмены выйдут на старт спринта классическим ходом.
Квалификационные заезды начнутся в 11.00, финальные запланированы на 13.30 по московскому времени. Трансляция доступна на телеканале "Матч! Арена".
Команды на эти гонки выставили основные составы. Сборную России представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых и Александр Терентьев у мужчин, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Юлия Ступак и Наталья Непряева у женщин.
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам
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