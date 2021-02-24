Чемпионат России по биатлону пройдёт со зрителями

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко рассказал о планах организаторов чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске. По его словам, турнир пройдёт в присутствии зрителей.

Турнир пройдёт в два этапа — с 8 по 15 марта и с 29 марта по 5 апреля.

"Главное, чтобы наши ведущие спортсмены не сказали: "Мы устали за тяжелый сезон и не поедем на чемпионат России". Это будет странно, — приводят "Известия" слова Ярошенко.

Заключительные этапы Кубка мира состоятся в чешском Нове-Место (с 4 по 14 марта) и шведском Эстерсунде (19-21 марта). Этап Кубка IBU в итальянском Риднау запланирован с 10 по 14 марта.

Ярошенко уточнил, что пока в ХМАО на трибуны могут быть допущены 25 процентов зрителей, а вместимость комплекса для биатлона составляет 5 тыс. человек.