Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о составе команды на спринт чемпионата мира в Оберстдорфе. Старты пройдут 25 февраля с 11.00 по 13.30 по московскому времени.
Участие в спринте классическим стилем примут:
Состав женской команды будет назван позже, сообщает РИА "Новости".
Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам
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