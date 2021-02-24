Стал известен состав сборной России на спринт ЧМ по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о составе команды на спринт чемпионата мира в Оберстдорфе. Старты пройдут 25 февраля с 11.00 по 13.30 по московскому времени.

Участие в спринте классическим стилем примут:

Александр Большунов;

Глеб Ретивых;

Сергей Устюгов;

Александр Терентьев.

Состав женской команды будет назван позже, сообщает РИА "Новости".

Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам