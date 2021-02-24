Российские легкоатлеты не допущены на чемпионат Европы в Польше

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что не смогла добиться допуска россиян на чемпионат Европы в помещении. Турнир состоится с 5 по 7 марта в польской Торуни.

В федерации отметили, что сделали всё необходимое для участия россиян, но возможность получения атлетами нейтрального статуса будет рассмотрена после завершения турнира.

"Возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта, но не ранее", — говорится в сообщении.

В ВФЛА призвали российских легкоатлетов "набраться терпения" и продолжать подготовку к летнему сезону.

"Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях", — заявляет ВФЛА.

На турнире в Польше будут разыграны 26 комплектов наград. В 2019 году в Глазго чемпионкой Европы в прыжках в высоту стала Мария Ласицкене, золото в прыжках с шестом завоевала Анжелика Сидорова.