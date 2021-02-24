Владелец "Челси" Абрамович купит 145-метровую яхту за 450 млн евро

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович купит 145-метровую яхту, строительство которой заканчивается на верфи Lloyd Werft. Судно под названием Solaris будет спущено на воду в начале марта, сообщает Forbes.

Стоимость яхты оценивается в 450 млн евро. Solaris будет выступать как судно поддержки, то есть являться дополнением к основной яхте. Абрамовичу принадлежит яхта Luna длиной 162,5 метра.

Яхты поддержки используются для транспортировки небольших лодок, оборудования для дайвинга или приёма вертолётов. Вместе с судном Абрамович получит два вертолёта под именами M-Solo и M-Sola.

По словам основателя Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, Solaris станет самой крупной яхтой поддержки в мире.

"Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет", — приводит Forbes слова Семенихина.