Латвийская биатлонистка выиграла гонку на лыжном чемпионате мира

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе состоялась квалификационная гонка у женщин. В этом старте принимают участие слабейшие спортсмены. Победители получают право заявиться в основную программу ЧМ.

Пятикилометровую гонку выиграла латвийская биатлонистка Байба Бендика. Второй результат показала представительница Таиланда Карен Чанлунг, третьей стала армянка Катя Галстян.

Байба Бендика (Латвия) — 11 минут 48,3 секунды. Карен Чанлунг (Таиланд) — +24,3. Катя Галстян (Армения) — +1.05,9.

Бендика в биатлоне

В феврале Бендика провела семь гонок на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Лучший результат она показала в масс-старте 21 февраля — девятое место.

В конце января Бендика пробежала три гонки на чемпионате Европы. Она стала первой биатлонисткой из Латвии, победившей на турнире — Байба выиграла спринт.