На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе состоялась квалификационная гонка у женщин. В этом старте принимают участие слабейшие спортсмены. Победители получают право заявиться в основную программу ЧМ.
Пятикилометровую гонку выиграла латвийская биатлонистка Байба Бендика. Второй результат показала представительница Таиланда Карен Чанлунг, третьей стала армянка Катя Галстян.
В феврале Бендика провела семь гонок на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Лучший результат она показала в масс-старте 21 февраля — девятое место.
В конце января Бендика пробежала три гонки на чемпионате Европы. Она стала первой биатлонисткой из Латвии, победившей на турнире — Байба выиграла спринт.
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