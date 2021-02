Человек-гора Зулузиньо раньше времени отпраздновал победу и проиграл

Огромный бразильский боец смешанных единоборств Зулузиньо стал автором курьёзного эпизода во время боя с россиянином Юсупом Шуаевым. Поединок состоялся в рамках AMC Fight Nights 23 февраля.

175-килограммовый боец отправил соперника в нокдаун в конце первого раунда и сразу принялся праздновать победу. На самом деле судья боя просигнализировал об окончании раунда.

Удивлённый Зулузиньо продолжил бой и проиграл его. Шуваев в дух следующих раундах был сильнее.

Zuluzinho drops Shuaev at the bell and thinks the fight is over. Amazing pic.twitter.com/OQNhdIVdGZ