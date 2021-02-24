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Человек-гора Зулузиньо раньше времени отпраздновал победу и проиграл

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Огромный бразильский боец смешанных единоборств Зулузиньо стал автором курьёзного эпизода во время боя с россиянином Юсупом Шуаевым. Поединок состоялся в рамках AMC Fight Nights 23 февраля.

175-килограммовый боец отправил соперника в нокдаун в конце первого раунда и сразу принялся праздновать победу. На самом деле судья боя просигнализировал об окончании раунда.

Удивлённый Зулузиньо продолжил бой и проиграл его. Шуваев в дух следующих раундах был сильнее.

В ММА Зулузиньо провёл 23 поединка - 14 раз выиграл и девять проиграл.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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