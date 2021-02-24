Человек-гора Зулузиньо раньше времени отпраздновал победу и проиграл

Огромный бразильский боец смешанных единоборств Зулузиньо стал автором курьёзного эпизода во время боя с россиянином Юсупом Шуаевым. Поединок состоялся в рамках AMC Fight Nights 23 февраля.
175-килограммовый боец отправил соперника в нокдаун в конце первого раунда и сразу принялся праздновать победу. На самом деле судья боя просигнализировал об окончании раунда.
Удивлённый Зулузиньо продолжил бой и проиграл его. Шуваев в дух следующих раундах был сильнее.
Zuluzinho drops Shuaev at the bell and thinks the fight is over. Amazing pic.twitter.com/OQNhdIVdGZ— caposa (@Grabaka_Hitman) February 23, 2021
В ММА Зулузиньо провёл 23 поединка - 14 раз выиграл и девять проиграл.
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