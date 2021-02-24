В среду станет известен первый участник 1/8 финала Лиги Европы

В среду, 24 февраля, состоится один ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. "Тоттенхэм" на своём поле примет австрийский "Вольфбсерг".

Игра в Лондоне начнётся в 20.00 по московскому времени. Первая игра в Австрии завершилась со счётом 4:1.

1/16 финала Лиги Европы

24 февраля

20.00 - "Тоттенхэм" (Англия ) - "Вольфсберг" (Австрия). Первый матч - 4:1.

25 февраля

20.55 - "Арсенал" (Англия) - "Бенфика" (Португалия). Первый матч - 1:1.

20.55 - "Аякс" (Голландия) - "Лилль" (Франция). Первый матч - 2:1.

20.55 - "Вильярреал" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия). Первый матч - 2:0.

20.55 - "Наполи" (Италия) - "Гранада" (Испания). Первый матч - 0:2.

20.55 - "Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия). Первый матч - 4:3.

20.55 - "Хоффенхайм" (Германия) - "Мольде" (Норвегия). Первый матч - 3:3.

20.55 - "Шахтёр" (Украина) - "Маккаби" Т-А (Израиль). Первый матч - 2:0.

23.00 - "Байер" (Германия) - "Янг Бойз" (Швейцария). Первый матч - 3:4.

23.00 - "Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" К (Украина). Первый матч - 1:1.

23.00 - "Динамо" З (Хорватия) - "Краснодар" (Россия). Первый матч - 3:2.

23.00 - "Лестер" (Англия) - "Славия" (Чехия). Первый матч - 0:0.

23.00 - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал Сосьедад" (Испания). Первый матч - 4:0.

23.00 - "Милан" (Италия) - "Црвена Звезда" (Сербия). Первый матч - 2:2.

23.00 - ПСВ (Голландия) - "Олимпиакос" (Греция). Первый матч - 2:4.

23.00 - "Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия). Первый матч - 2:0.