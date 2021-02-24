Все участники плей-офф КХЛ: от Хельсинки до Нур-Султана

Московский "Спартак" стал последним участником плей-офф 13-го розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игры на Кубок Гагарина стартуют 2 марта.

Все участники плей-офф КХЛ

Западная конференция

ЦСКА (Москва).

СКА (Санкт-Петербург).

"Динамо" (Москва).

"Локомотив" (Ярославль).

"Йокерит" (Хельсинки).

"Динамо" (Минск).

"Северсталь" (Череповец).

"Спартак" (Москва).

Восточная конференция

"Ак Барс" (Казань).

"Авангард" (Омск).

"Салават Юлаев" (Уфа).

"Металлург" (Магнитогорск).

"Трактор" (Челябинск).

"Барыс" (Нур-Султан).

"Автомобилист" (Екатеринбург).

"Торпедо" (Нижний Новгород).

Расписание плей-офф КХЛ

Пары плей-офф будут определены после завершения регулярного чемпионата. Игры на Кубок Гагарина продлятся до 30 апреля, если в финальной серии понадобится седьмой матч.

1/4 финала конференций — 2-15 марта.

1/2 финала конференций — 17-30 марта.

Финалы конференций — 2-15 апреля.

Финал Кубка Гагарина — 18-30 апреля.