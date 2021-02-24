Московский "Спартак" стал последним участником плей-офф 13-го розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игры на Кубок Гагарина стартуют 2 марта.
Западная конференция
Восточная конференция
Пары плей-офф будут определены после завершения регулярного чемпионата. Игры на Кубок Гагарина продлятся до 30 апреля, если в финальной серии понадобится седьмой матч.
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