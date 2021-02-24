Тёплая погода в Баварии помешала организаторам ЧМ по лыжным гонкам

Организаторы чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе были вынуждены вносить коррективы в расписание из-за тёплой погоды, которая в эти дни установилась в Баварии. Международная федерация FIS перенесла несколько стартов на более раннее время.

Так, квалификация у мужчин и женщин 24 февраля была сдвинута на 3-4 часа. Чемпионат мира вместо 14.30 стартует в 11.00 по московскому времени.

25 февраля в Оберстдорфе будут разыграны медали в спринте. Финал пройдёт в 13.30 вместо 17.15.

Прогноз погоды неутешительный для организаторов турнира. 24 февраля днём потеплеет до +14 градусов. Такая температура ожидается 25 и 26 февраля. После этого немного похолодает, но днём температура всё равно будет в районе 8-10 градусов со знаком плюс.

Расписание и трансляции чемпионата мира по лыжным гонкам