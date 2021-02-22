Дзюба рассказал, что его радует каждый гол "Спартаку"

Артём Дзюба заявил, что его радует каждый гол в ворота красно-белых. По словам нападающего "Зенита", у него до конца жизни будет "огонёк".

"Любой гол красно-белым для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочёк остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонёк. И каждый мяч в их ворота — как бальзам на душу", — пояснил футболист.