Артём Дзюба заявил, что его радует каждый гол в ворота красно-белых. По словам нападающего "Зенита", у него до конца жизни будет "огонёк".
"Любой гол красно-белым для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочёк остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонёк. И каждый мяч в их ворота — как бальзам на душу", — пояснил футболист.
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