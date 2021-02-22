Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что проблема воровства очень распространена у нянь.
Два года назад спортсменка и сама стала жертвой няни. По словам Слуцкой, она долгое время собирала детскую одежду, чтобы отдать её нуждающимся, но количество вещей не увеличивалось, поскольку их их воровала няня.
Слуцкая утверждает, что не может не прибегать к помощи нянь из-за своей занятости.
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