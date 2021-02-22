Недавно сын Кости Цзю Тимофей переехал в Австралию. Парень продолжает дело своего отца и упорно тренируется.

По словам боксёра, переезд его сына связан с тем, что в Австралии ему предложили хороший контракт.

"Я могу его представлять в России, знаю, что нужно. Сделайте предложение, от которого мы не откажемся, все очень просто, у него есть хороший промоутер в Австралии, у него очень хороший менеджер, отличная команда. Я могу подключиться в любую секунду, так как знаю внутреннюю сторону этого бизнеса очень хорошо, меня не обмануть. Покажите мне контракт. Сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться", — пояснил Цзю.