Недавно сын Кости Цзю Тимофей переехал в Австралию. Парень продолжает дело своего отца и упорно тренируется.
По словам боксёра, переезд его сына связан с тем, что в Австралии ему предложили хороший контракт.
"Я могу его представлять в России, знаю, что нужно. Сделайте предложение, от которого мы не откажемся, все очень просто, у него есть хороший промоутер в Австралии, у него очень хороший менеджер, отличная команда. Я могу подключиться в любую секунду, так как знаю внутреннюю сторону этого бизнеса очень хорошо, меня не обмануть. Покажите мне контракт. Сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться", — пояснил Цзю.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Москве 20 февраля похоронили легендарного российского актёра Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни.