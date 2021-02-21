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Легрейд завоевал четвёртое золото на ЧМ по биатлону в Поклюке

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону проходит заключительная гонка. Карим Халили, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Матвей Елисеев ведут борьбу в масс-старте.

Легрейд завоевал четвёртое золото на ЧМ по биатлону в Поклюке

Первый рубеж

На первом огневом рубеже Латыпов и Логинов закрыли все мишени, а Халили и Елисеев заработали по одному штрафному кругу. На круг первые двое ушли в первой группе с норвежцами Легрейдом, Дале и Терьеем Бё.

Йоханнес Бё допустил два промаха и оказался среди аутсайдеров гонки.

Второй рубеж

Ко второму рубежу Латыпов и Логинов подошли на грани первой десятки, не позволив лидерам сделать задел. Оба россиянина заработали по штрафному кругу. Халили и Елисеев допустили также по одному промаху.

Лидерство захватил словенец Яков Фак. Вместе с Легрейдом, Дале, Самуэльссоном, Эдером и Пайффером он ушёл группой в отрыв.

  • 1. Яков Фак — (0).
  • 11. Латыпов — +26,1 (1 промах).
  • 13. Логинов — +37,6 (1).
  • 22. Елисеев — +1.09,7 (2).
  • 23. Халили — +1.17,0 (2).

Третий рубеж

Легрейд, Фак и Эдер продолжили стрелять без промахов и ушли в гонку с отрывом. Латыпов отправился на штрафной круг, Логинов и Халили провёли первую "стойку" без промахов. Елисеев допустил ещё один промах.

В результате Логинов поднялся на восьмую позицию с отставанием в 43 секунды, Латыпов — в 53 секундах.

  • 1. Струла Легрейд — (0).
  • 2. Яков Фак — (0).
  • 3. Симон Эдер — (0).
  • 8. Логинов — +43,9 (1).
  • 12. Латыпов — +53,6 (2).
  • 19. Халили — +1.40,1 (2).
  • 23. Елисеев — +1.43,2 (3).

Четвёртый рубеж

Легрейд на последний рубеж пришёл с небольшим просветом. Норвежец допустил один промах, но и Фак с Эдером заработали по одному кругу. Струла ушёл лидером с преимуществом в 10 секунд.

Логинов имел шанс вклиниться в борьбу за медали, но промахнулся и ушёл на круг. Латыпов и Елисеев отстреляли точно, Халили допустил один промах.

  • 1. Легрейд — (1).
  • 2. Фак — +9,7 (1).
  • 3. Эдер — +11,4 (1).
  • 10. Логинов — +50,2 (2).
  • 13. Латыпов — +1.10,4 (2).
  • 16. Елисеев — +1.29,5 (3).
  • 19. Халили — +2.08,0 (3).

Легрейд — четырёхкратный чемпион мира!

Струла Легрейд довёл гонку до победы. Дебютант завоевал четвёртое золото на этом турнире с учётом эстафет. Вторым стал другой норвежец Йоханнес Дале, который на последнем круге показал феноменальную скорость. Третьим финишировал француз Кинтен Фийон Майе.

Логинов показал девятый результат следом за Йоханнесом Бё. Латыпов стал 14-м, Елисеев — 15-м, Халили — 20-м.

  1. Струла Легрейд (Норвегия) — 36.27,2 (1 промах).
  2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +10,2 секунды (2).
  3. Кинтен Фийон Майе (Франция) — +12,8 (2).
  4. Симон Эдер (Австрия) — +23,1 (1).
  5. Яков Фак (Словения) — +30,0 (1).
  6. Тарьей Бё (Норвегия) — +33,3 (2).
  • 9. Александр Логинов (Россия) — +50,0 (2).
  • 14. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.32,2 (2).
  • 15. Матвей Елисеев (Россия) — +1.43,9 (3).
  • 20. Карим Халили (Россия) — +2.19,1 (3).

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Автор: Артём Пермяков
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