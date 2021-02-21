Стал известен третий участник 1/4 финала Кубка России по футболу. Московский ЦСКА победил "СКА-Хабаровск" со счётом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Ильзат Ахметов и Никола Влашич.
Ранее в четвертьфинал вышли тульский "Арсенал", который сенсационно обыграл на выезде "Зенит", и московское "Динамо", победившее в дерби "Спартак".
Программа этого этапа Кубка России продолжится пятью матчами.
21 февраля
22 февраля
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