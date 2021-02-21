ЦСКА - "СКА-Хабаровск": обошлось без сенсаций

Стал известен третий участник 1/4 финала Кубка России по футболу. Московский ЦСКА победил "СКА-Хабаровск" со счётом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Ильзат Ахметов и Никола Влашич.

Ранее в четвертьфинал вышли тульский "Арсенал", который сенсационно обыграл на выезде "Зенит", и московское "Динамо", победившее в дерби "Спартак".

Участники 1/4 финала Кубка России

ЦСКА (Москва) - "СКА-Хабаровск" — 2:0.

- "СКА-Хабаровск" — 2:0. "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) — 2:0.

- "Спартак" (Москва) — 2:0. "Зенит" (Санкт-Петербург) — "Арсенал" (Тула) - 1:2.

1/8 финала Кубка России

Программа этого этапа Кубка России продолжится пятью матчами.

21 февраля

"Краснодар" — "Сочи".

"Ростов" — "Ахмат" (Грозный).

"Локомотив" (Москва) — "Тамбов".

22 февраля

"Уфа" — "Урал" (Екатеринбург).

"Химки" — "Крылья Советов" (Самара).