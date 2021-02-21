Татьяна Навка рассказала, что самым радостным моментом в её карьере стала победа на Олимпийских играх в Турине в 2006 году в паре с Романом Костомаровым. Об этом фигуристка написала в Instagram.
"Глядя с высоты прошедшего времени на те усилия, труды, стремления, взлёты и падения, хочется сказать, что всё это того стоило! Воспоминания кадрами кинопленки врываются в сознание, напоминая и первые шаги на льду Турина, и звуки мелодий наших трёх танцев, и крики "Россия, Россия", и моменты, когда дыхание почти останавливается, и сердце замедляется во время оглашения результатов", — пишет спортсменка.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украина увидит ответ Владимира Путина за санкции против Виктора Медведчука по ценникам на топливо, потере доходов в России и, возможно, Донбасса.