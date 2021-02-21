Татьяна Навка объяснила, какой момент в её карьере был самый радостный

Татьяна Навка рассказала, что самым радостным моментом в её карьере стала победа на Олимпийских играх в Турине в 2006 году в паре с Романом Костомаровым. Об этом фигуристка написала в Instagram.

"Глядя с высоты прошедшего времени на те усилия, труды, стремления, взлёты и падения, хочется сказать, что всё это того стоило! Воспоминания кадрами кинопленки врываются в сознание, напоминая и первые шаги на льду Турина, и звуки мелодий наших трёх танцев, и крики "Россия, Россия", и моменты, когда дыхание почти останавливается, и сердце замедляется во время оглашения результатов", — пишет спортсменка.