В Мельбурне состоялся финальный матч Australian Open между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем. Россиянин не смог ничего сделать с первой ракеткой мира.
В первом сете соперники взяли друг у друга по одной подаче. После десяти геймов счёт был равным — 5:5. Следующий гейм на своей подаче Джокович выиграл всухую, после чего Медведеву удалось отыграть два сет-пойнта, но серб всё же дожал соперника — 7:5.
Во втором сете Джокович показал своё преимущество. Лучший теннисист мира взял три подачи у Медведева и выиграл со счётом 6:2.
В третьем сете Медведев продолжил совершать невынужденные ошибки и закономерно выиграл со счётом 6:2.
Король Australain Open выиграл девять из девяти финал турнира. Серб не отдаёт победу в Австралии третий год подряд. Всего на счету Джоковича 18 побед на турнирах "Большого шлема".
Медведев проиграл второй финал ТБШ. В 2019 году он уступил Рафаэлю Надалю на US Open.
Россиянин упустил шанс обойти в рейтинге ATP Рафаэля Надаля, но максимально приблизился к испанцу. Джокович продолжает доминировать в этом виде спорта.
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