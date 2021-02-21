Джокович выиграл девятый подряд финал Australian Open

В Мельбурне состоялся финальный матч Australian Open между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем. Россиянин не смог ничего сделать с первой ракеткой мира.

Первый сет

В первом сете соперники взяли друг у друга по одной подаче. После десяти геймов счёт был равным — 5:5. Следующий гейм на своей подаче Джокович выиграл всухую, после чего Медведеву удалось отыграть два сет-пойнта, но серб всё же дожал соперника — 7:5.

Второй сет

Во втором сете Джокович показал своё преимущество. Лучший теннисист мира взял три подачи у Медведева и выиграл со счётом 6:2.

Третий сет

В третьем сете Медведев продолжил совершать невынужденные ошибки и закономерно выиграл со счётом 6:2.

Девятая победа Джоковича

Король Australain Open выиграл девять из девяти финал турнира. Серб не отдаёт победу в Австралии третий год подряд. Всего на счету Джоковича 18 побед на турнирах "Большого шлема".

Медведев проиграл второй финал ТБШ. В 2019 году он уступил Рафаэлю Надалю на US Open.

Медведев — третья ракетка мира

Россиянин упустил шанс обойти в рейтинге ATP Рафаэля Надаля, но максимально приблизился к испанцу. Джокович продолжает доминировать в этом виде спорта.

Новак Джокович — 12030 очков. Рафажль Надаль — 9850. Даниил Медведев — 9735. Доминик Тим — 9125. Роджер Федерер — 6630. Стефанос Циципас — 6595. Александр Зверев — 5615. Андрей Рублёв — 4609. Диего Шварцман — 3480. Маттео Берреттини — 3480.