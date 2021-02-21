От коронавируса умерла мать футболиста Роналдиньо

Мать знаменитого бразильского футболиста Рональдиньо умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Женщина поступила в реанимацию в декабре прошлого года.

Об этом сообщило издание Diario Ole.

Пока Рональдиньо не подтвердил смерть матери, однако он уже выставил траурную картинку на своей странице в Twitter.