Мать знаменитого бразильского футболиста Рональдиньо умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Женщина поступила в реанимацию в декабре прошлого года.
Об этом сообщило издание Diario Ole.
Пока Рональдиньо не подтвердил смерть матери, однако он уже выставил траурную картинку на своей странице в Twitter.
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