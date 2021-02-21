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ЧМ по биатлону в Поклюке завершается двумя масс-стартами

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

21 февраля в словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону состоятся две гонки с массовым стартом. Женщины выйдут на масс-старт в 14.30 по московскому времени, мужчины — в 17.15. Обе гонки покажет Первый канал.

ЧМ по биатлону в Поклюке завершается двумя масс-стартами

Женский масс-старт

В женской гонке Россию представят две биатлонистки. Светлана Миронова получила 26-й стартовый номер, Ирина Казакевич - 27-й.

  1. Тириль Экхофф (Норвегия).
  2. Маркета Давидова (Чехия).
  3. Анаис Шевалье-Буше (Франция).
  4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
  5. Ханна Эберг (Швеция).
  6. Анна Сола (Белоруссия).
  7. Ингрид Тандреворд (Норвегия).
  8. Марте Ройселанн (Норвегия).
  9. Доротея Вирер (Италия).
  10. Франциска Пройсс (Германия).
  11. Эльвира Эберг (Швеция).
  12. Динара Алимбекова (Белоруссия).
  13. Дениз Херманн (Германия).
  14. Жюли Симон (Франция).
  15. Лин Перссон (Швеция).
  16. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
  17. Лена Хекки (Швейцария).
  18. Селина Гаспарин (Швейцария).
  19. Ида Лин (Норвегия).
  20. Ванесса Хинц (Германия).
  21. Елена Пидгрушная (Украина).
  22. Моника Хойнш-Старега (Польша).
  23. Элиза Гаспарин (Швейцария).
  24. Дарья Блашко (Украина).
  25. Лиза Витоцци (Италия).
  26. Светлана Миронова (Россия).
  27. Ирина Казакевич (Россия).
  28. Эмма Ландер (Канада).
  29. Барбара Бендика (Латвия).
  30. Сюзан Данкли (США).

Мужской масс-старт

Участие в мужской гонке примет вся российская эстафетная четвёрка, которая в субботу завоевала бронзовую медаль в эстафете. Эдуард Латыпов получил 18-й номер, Александр Логинов - 23-й, Матвей Елисеев - 25-й, Карим Халили - 27-й.

  1. Мартин Понсиулома (Швеция).
  2. Эмельен Жаклен (Франция).
  3. Струла Легрейд (Норвегия).
  4. Симон Дестьё (Франция).
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция).
  6. Арнд Пайффер (Германия).
  7. Йоханнес Бё (Норвегия).
  8. Йоханнес Дале (Норвегия).
  9. Кинтен Фийон Майе (Франция).
  10. Тарьей Бё (Норвегия).
  11. Лукас Хофер (Италия).
  12. Яков Фак (Словения).
  13. Бенедикт Долль (Германия).
  14. Симон Эдер (Австрия).
  15. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
  16. Артём Прима (Украина).
  17. Андрейс Расторгуевс (Латвия).
  18. Эдуард Латыпов (Россия).
  19. Джей Браун (США).
  20. Михал Крчмар (Чехия).
  21. Фабьен Клод (Бельгия).
  22. Миха Довжан (Словения).
  23. Александр Логинов (Россия).
  24. Антуанн Гигонна (Франция).
  25. Матвей Елисеев (Россия).
  26. Пепе Фемлинг (Швеция).
  27. Карим Халили (Россия).
  28. Томас Бормолини (Италия).
  29. Скотт Гоу (Канада).
  30. Йеспер Нелин (Швеция).

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Автор: Артём Пермяков
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