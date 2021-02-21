ЧМ по биатлону в Поклюке завершается двумя масс-стартами
21 февраля в словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону состоятся две гонки с массовым стартом. Женщины выйдут на масс-старт в 14.30 по московскому времени, мужчины — в 17.15. Обе гонки покажет Первый канал.
Женский масс-старт
В женской гонке Россию представят две биатлонистки. Светлана Миронова получила 26-й стартовый номер, Ирина Казакевич - 27-й.
- Тириль Экхофф (Норвегия).
- Маркета Давидова (Чехия).
- Анаис Шевалье-Буше (Франция).
- Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
- Ханна Эберг (Швеция).
- Анна Сола (Белоруссия).
- Ингрид Тандреворд (Норвегия).
- Марте Ройселанн (Норвегия).
- Доротея Вирер (Италия).
- Франциска Пройсс (Германия).
- Эльвира Эберг (Швеция).
- Динара Алимбекова (Белоруссия).
- Дениз Херманн (Германия).
- Жюли Симон (Франция).
- Лин Перссон (Швеция).
- Жюстин Бреза-Буше (Франция).
- Лена Хекки (Швейцария).
- Селина Гаспарин (Швейцария).
- Ида Лин (Норвегия).
- Ванесса Хинц (Германия).
- Елена Пидгрушная (Украина).
- Моника Хойнш-Старега (Польша).
- Элиза Гаспарин (Швейцария).
- Дарья Блашко (Украина).
- Лиза Витоцци (Италия).
- Светлана Миронова (Россия).
- Ирина Казакевич (Россия).
- Эмма Ландер (Канада).
- Барбара Бендика (Латвия).
- Сюзан Данкли (США).
Мужской масс-старт
Участие в мужской гонке примет вся российская эстафетная четвёрка, которая в субботу завоевала бронзовую медаль в эстафете. Эдуард Латыпов получил 18-й номер, Александр Логинов - 23-й, Матвей Елисеев - 25-й, Карим Халили - 27-й.
- Мартин Понсиулома (Швеция).
- Эмельен Жаклен (Франция).
- Струла Легрейд (Норвегия).
- Симон Дестьё (Франция).
- Себастьян Самуэльссон (Швеция).
- Арнд Пайффер (Германия).
- Йоханнес Бё (Норвегия).
- Йоханнес Дале (Норвегия).
- Кинтен Фийон Майе (Франция).
- Тарьей Бё (Норвегия).
- Лукас Хофер (Италия).
- Яков Фак (Словения).
- Бенедикт Долль (Германия).
- Симон Эдер (Австрия).
- Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
- Артём Прима (Украина).
- Андрейс Расторгуевс (Латвия).
- Эдуард Латыпов (Россия).
- Джей Браун (США).
- Михал Крчмар (Чехия).
- Фабьен Клод (Бельгия).
- Миха Довжан (Словения).
- Александр Логинов (Россия).
- Антуанн Гигонна (Франция).
- Матвей Елисеев (Россия).
- Пепе Фемлинг (Швеция).
- Карим Халили (Россия).
- Томас Бормолини (Италия).
- Скотт Гоу (Канада).
- Йеспер Нелин (Швеция).